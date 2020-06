Kein neuer Coronaherd in Sint-Truiden: "Vermischung 2er Arten von Testergebnissen ergab ein falsches Bild"

In der vergangenen Woche schien es, als gäbe es in Sint-Truiden, Limburg, plötzlich mehr bestätigte Infektionen. Der Virologe Marc Van Ranst sprach am gestrigen Sonntag von "einem kleinen Infektionsherd". Der Stadtrat von Sint-Truiden bat daraufhin das staatliche belgische Gesundheitszentrum Sciensano um Aufklärung. Laut Sciensano gebe es kein (lokales) Wiederaufflackern.

"Es stimmt, dass wir in Sint-Truiden an drei Tagen (18., 19. und 20. Mai) einen Anstieg der Zahl der gemeldeten Fälle verzeichneten. In der Zwischenzeit werden keine neuen Fälle gemeldet." Während der drei Tage wurden 37 Fälle gemeldet, so der Virologe Steven Van Gucht auf der Pressekonferenz des Nationalen Krisenzentrums.