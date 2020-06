Welche Ziele wird Brussels Airlines diesen Sommer wieder anfliegen?

Das Angebot wird ab dem 15. Juni schrittweise aufgebaut, um bis August 240 wöchentliche Flüge zu erreichen. Das entspricht 30 Prozent des ursprünglich geplanten Sommerangebots in Europa und 40 Prozent des Langstreckenprogramms. Die Fluggesellschaft betont, dass die lokalen Behörden noch ihre Zustimmung geben müssen.

"Wir erwarten vor allem Urlauber und Passagiere, die nach der langen Sperrperiode Familie und Freunde im Ausland besuchen wollen. Darüber hinaus bieten wir einige wichtige Geschäftsziele wie Berlin, Genf und London an", heißt es.



In den Flugzeugen werden strenge Sicherheitsmaßnahmen gelten: Das Flugzeug wird extra desinfiziert und Mundmasken werden obligatorisch. "Diverse weitere Massnahmen werden zusammen mit den Behörden und Luftfahrtexperten evaluiert", heißt es.

In Europa werden insgesamt 45 Ziele in 20 Ländern angeflogen, darunter Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich und Dänemark. Auf ihrem Langstreckennetz wird die Fluggesellschaft 13 der 17 afrikanischen Ziele anfliegen (vorausgesetzt die lokalen Behörden genehmigen dies). In den USA wird der New Yorker Flughafen JFK wieder angeflogen. Montreal (Kanada), eine neue Destination, die im März 2020 eingeweiht werden sollte, wird im Laufe des nächsten Jahres in das Netzwerk aufgenommen.

Die Fluggesellschaft aktualisiert derzeit ihre Reservierungssysteme. Dies sollte bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein, danach werden die neuen Flugangebote in den Systemen sichtbar sein. Passagiere, deren Flüge aktualisiert werden, werden informiert und können ihre neuen Flüge ab dem 2. Juni auf der Webseite von Brussels Airlines einsehen. Wer seinen Flug ändern möchte, kann dies immer noch ohne Änderungskosten machen.

"Wir fangen diesen Sommer klein an, um die Marktnachfrage zu beobachten, planen aber, unser Netz ab September zu erweitern, wenn die Nachfrage wieder steigt und die Beschränkungen weiter gelockert werden. Wir hoffen, bis Ende dieses Jahres erneut 50 Prozent des Flugplans anbieten zu können, so wie es geplant war vor Ausbruch dieser beispiellosen Krise", betont CEO Dieter Vranckx.