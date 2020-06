8,4 % des belgischen Krankenhauspersonals baute Antikörper gegen Covid-19 auf

Laut einer gemeinsamen Studie des belgischen Gesundheitsamtes Sciensano und des Institut für tropische Medizin in Antwerpen hat 8,4 % des aktuell in belgischen Krankenhäusern arbeitendes Pflege- und Gesundheitspersonals Antikörper gegen das Coronavirus Covid-19 aufbauen können. Dies ist ein doppelt so hoher Wert, als der der belgischen Gesamtbevölkerung.