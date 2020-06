Corona-Statistik: In Belgien sinkt die Zahl der Neuinfizierungen deutlicher

In den vergangenen 24 Stunden wurden belgienweit 198 neue Covid-19-Ansteckungen gemeldet. Damit liegt diese Zahl unter der 200er-Marke. Insgesamt infizierten sich bisher 57.455 Personen mit dem Coronavirus in Belgien.

23 Coronapatienten starben seit Montag an den Folgen dieses Virus, was die Gesamtzahl der Todesfälle in Belgien auf 9.334 erhöht.

In den letzten 24 Stunden mussten 39 Infizierte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gleichzeitig konnten 23 Patienten das Krankenhaus verlassen, um nach Hause zu gehen oder in die Reha. Seit Mitte März haben in unserem Land bis jetzt 15.320 an Covid-19 erkrankte Menschen das Krankenhaus verlassen können.

Derzeit werden 1.302 Patienten in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 249 Personen auf Intensivstationen.