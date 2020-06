Die Zeit nach Corona: Brüssel muss sich neu erfinden

Die beiden Lockdown-Phasen nach den Anschlägen auf Paris und Brüssel 2015 und 2016 sowie der Brexit haben erwiesen, dass Brüssel weltweit nicht unbedingt ein hohes Ansehen genießt und deshalb sind neue Vorgehensweisen in Sachen Tourismus in Verbindung mit der Coronakrise kein leichtes Unterfangen. Das wissen alle Beteiligten. Auch deshalb sollen zunächst einmal die Menschen in den anderen Regionen in Belgien, in Flandern, in der Wallonie und in Ostbelgien angesprochen werden.

Die Idee von u.a. Staatssekretär Smet ist, Brüssel als ersten Citytrip zu empfehlen: „Viele Belgier kennen Brüssel nicht. Doch es ist angenehmer, weil weniger Autos unterwegs sind. Am besten werden alle neuen Rad- und Spazierwege in Brüssel schnell eingerichtet, damit wir den öffentlichen Raum hier enger verbinden können. Hoffentlich können bald wieder einige Gastronomiebetriebe ihre Terrassen öffnen…“

Brüssel will nicht nur die weltbekannten Museen und Sehenswürdigkeiten, wie Atomium, Manneken Pis, Mini Europa, Grand’Place usw. empfehlen, sondern auch die vielen „hidden germs“ promoten, also Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten, die nicht unbedingt vorne an in den Reiseführern stehen und die auch außerhalb der eingetretenen Pfade im historischen Stadtzentrum zu finden sind. Brüssel besteht ja nicht nur aus dieser Innenstadt und dem Europaviertel. Stadt und Region haben unfassbar viel zu bieten. Man muss nur ein bisschen suchen und dabei wollen nicht nur Visit.Brussls und die Politik helfen.