Zeebrügge: Ein gigantisches Schleusentor schwebt durch die Luft…

Im Hafen von Zeebrügge muss das ins Landesinnere führende Schleusentor der Vandamme-Schleuse renoviert werden. Am Dienstag wurde dieses tonnenschwere Teil, dass etwa so groß ist, wie ein Viertel eines Fußballfeldes, von einem Schwimmkran aus der Verankerung gehoben und in den Teil der Hafenanlagen gebracht, wo es renoviert werden wird.