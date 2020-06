Frederica Mogherini wird Rektorin am Europakolleg in Brügge

Um die Einsetzung von Federica Mogherini als Rektorin des Brügger Europacolleges gab es im Vorfeld eine Kontroverse, weil Kritiker bemängelten, dass die Italienerin den akademischen Anforderungen des Instituts nicht entspreche. Bei der Suche nach einem neuen Leiter des Kollegs hatten sich vorher schon fünf andere Kandidaten als ungeeignet erwiesen.

Daraufhin hatte eine Auswahlkommission, zu der auch der ehemalige EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy gehörte, Mogherinis Nominierung zugestimmt. Dieser Zustimmung folgte auch der Akademische Rat. Der Verwaltungsrat des Europakollegs hatte die Nominierung Morgherinis für dieses Amt am Dienstag bekanntgegeben. Mogherini war von 2014 bis 2019 Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik.

Das Europakolleg in Brügge

Das Europakolleg in Brügge, auch „College of Europe“ genannt, wurde 1949 gegründet und ist damit das älteste Postgraduate-Institut im Bereich der europäischen Integration. Die Gründung geht auf den Europa-Kongress der Europäischen Bewegung in Den Haag zurück. Am Europa-Kolleg in Brügge machen jährlich rund 250 Hochschulabsolventen aus ganz Europa einen sogenannten „Master Degree in European Studies“.

Die Zugangsvoraussetzungen für das Elite-Studium sind hart: Gute Universitäts- oder Hochschulnoten, drei Professorengutachten und Auswahlgespräche, in denen die Studenten europäische Kenntnisse nachweisen müssen. Immer wieder zieht es führende Politiker in dieses renommierte Kolleg. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt dort schon eine Grundsatzrede zum Thema Europäische Union. Das Europakolleg verfügt seit 1992 auch über einen Standort in der polnischen Hauptstadt Warschau.