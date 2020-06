"Ich kaufe belgisch": Online-shoppen in Coronazeiten, aber im eigenen Land

Die belgische Modewelt und die hiesige Bekleidungsindustrie bzw. der entsprechende Einzelhandel haben sich in diesen Coronazeiten auf den E-Commerce, auf Lieferungen nach Hause und auf die sozialen Netzwerke konzentriert, um ihre Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Dabei bündelten viele Beteiligte aus allen Landesteilen in Belgien ihre Kräfte und gründeten die Internetinitiative #ikkoopbelgisch/#jachetebelge. Beteiligt sind „MAD Lab+“ und „MAD Brussels“, das Brüsseler Kompetenzzentrum für die PR des Mode- und Designsektors, „Flanders District of Creativity (Flanders DC)“ und „Wallonie Bruxelles Design Mode“.

Hier wurde gemeinsam beschlossen, die Kunden und Verbraucher dazu anzuspornen, lokal, regional oder zumindest national zu shoppen, um ohne Chauvinnismus (so die eigene Aussage) im eigenen Land einzukaufen und damit die landeseigenen Label zu unterstützen. Eigentlich besteht diese Initiative bereits seit 2015, doch gerade jetzt konnte sie richtig ausgespielt werden.

„Der belgische Reflex ist dabei sehr wichtig“, so Sophie Pay von Flanders DC gegenüber dem flämischen Magazin Knack, denn „wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass ‚Belgien‘ und ‚belgisch‘ in der Modewelt Trümpfe sind. Unsere Marken sind bekannt für Qualität in allen Bereichen: Entwurf, Materialien, Produktion.“ Dem pflichtete Laure Capitani von „Wallonie Bruxelles Design Mode“ bei: „Der lokalen Wirtschaft die Hand zu reichen, ist heute relevanter denn je. Dies ist bei den Marken, die wir fördern, der geeignete Augenblick, um deren Online-Auftritt neuen Schwung zu geben, auch wenn die Verbraucher gerade wohl ganz andere Sorgen haben und meist nur das Notwendigste kaufen.“

Info: https://ikkoopbelgisch.be/nl oder https://ikkoopbelgisch.be/fr