Kinder und Jugendliche in Coronazeiten: "Seltsame, langweilige und einsame Periode"

Über 44.000 Kinder (von 8 bis 12 Jahren) und Jugendliche (von 12 bis 17 Jahren) hatten sich im Zeitraum zwischen dem 11. und dem 17. Mai an der Online-Umfrage des flämischen Kinderrechte-Kommissariats beteiligt und hatten Fragen zu ihrem Wohnergehen und zu den Problemen, die die Coronakrise mit sich bringen, beantwortet. Die an der Umfrage beteiligten Kinder- und Jugendverbände in Flandern wollen herausfinden, wo die Probleme der Kinder in diesen Tagen liegen und wo bei ihnen der Schuh an heftigsten drückt.

Dabei kam heraus, dass Corona das tägliche Leben von Kindern und Jugendlichen erheblich beeinflusst. Sie bezeichnen diese Gesundheitskrise mit all ihren Folgen als „be….ssen, dumm, langweilig und lästig“. Sie empfinden sie als eine „seltsame, langweilige und einsame Periode.“ Die flämische Jugend erwartet denn auch, dass diese Krise bald zu Ende ist. Die Kommissarin für Kinderrechte zitierte als Beispiel die Aussage eines 11 Jahre alten Mädchens: „Ich habe noch nie begriffen, wieviel Freiheit ich bis jetzt hatte. Ich kann es kaum erwarten, dass mein Leben wieder normal ist.“ Ein 8 Jahre alter Junge schrieb dazu: „Das ist eine seltsame Zeit, wie man nicht mehr vergisst.“