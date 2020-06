Polizisten grillten während ihres Einsatzes zur Grenzkontrolle

Drei Polizisten, die in Wuustwezel in der Provinz Antwerpen die Grenze zu den Niederlanden überwachen mussten, haben während ihres Dienstes gegrillt und dabei auch Alkohol getrunken. Wie mehrere flämische Tageszeitungen melden, sind die Polizisten schon am vergangenen Sonntag aufgeflogen, als sie von einem die Grenze passierenden Autofahrer angezeigt wurden.