Coronakrise hat starke Auswirkungen auf Investitionspläne der Unternehmen

Die Coronakrise hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Investitionspläne der Unternehmen in Europa. Das geht aus dem jährlichen Investitionsbarometer, das am Donnerstag von der Beratungsfirma EY vorgestellt wurde, hervor. Fast neun von zehn Unternehmen planen, ihr Investitionsprojekt zu reduzieren, zu verschieben oder zu streichen. Ferner war für Belgien die Wahrnehmung der zukünftigen Attraktivität unseres Landes unter ausländischen Investoren noch nie so niedrig wie heute.