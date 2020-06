Für alle Kindergartenkinder (2. Juni) und Grundschüler (5. Juni) geht die Schule wieder los

Am vergangenen Freitag stellte der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) nach Rücksprache mit den Bildungsdachverbänden und den Gewerkschaften seinen Plan für die kommenden Wochen vor. Bisher durften nur Schülerinnen und Schüler der ersten, zweiten und sechsten Klasse (teilweise) in den Unterricht zurückkehren, genau wie Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klasse der Sekundarschule. Ab dem 2. Juni sollen Kindergartenkinder und Grundschulkinder ebenfalls wieder in die Schule gehen dürfen, genau wie die zweite und vierte Sekundarschule.

Obwohl es nur ein Ratschlag war, gab es bereits viele Proteste von Direktoren und Lehrern, denen die Pläne nicht gefielen. So viele Schüler zurück in die Schule zu schicken, während die Abstandsregeln bestehen bleiben würden, sei nicht machbar, hieß es.

Am gestrigen Mittwoch hat der Beratende Ausschuss - in dem alle Regierungen des Landes vertreten sind - nach Rücksprache mit der beratenden GEES (Expertengruppe, die für die Ausstiegsstrategie zuständig ist) die Entscheidungen getroffen.