Infektiologin will prüfen, ob Corona-Regeln vereinfacht werden können

Professorin Erika Vlieghe, die die Expertengruppe leitet, die die Regierung berät, will nächste Woche im Sicherheitsrat einen neuen Vorschlag für die Regeln für soziale Kontakte vorlegen. Die strenge Vier-Personen-Regel "stößt an ihre Grenzen", sagt Vlieghe. "Wir werden unsere Kontakte immer noch einschränken müssen“, so Vlieghe, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise und flexibler mit dieser Zahl vier.