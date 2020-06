Corona-Statistik: weniger als 1.000 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Im gleichen Zeitraum durften 109 Patienten das Krankenhaus verlassen. Insgesamt sind 15.682 Patienten als genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zurzeit werden noch 937 Patienten mit dem Covid-19-Virus stationär behandelt.

187 Patienten liegen gegenwärtig auf der Intensivstation. Das sind 22 Patienten weniger als am Vortag.

Die nationale Krisenzentrum berichtet auf der täglichen Pressekonferenz auch von 42 Patienten, die mit einer Coronainfektion gestorben sind (17 im Krankenhaus und 20 in einem Seniorenheim). Die anderen Menschen sind an anderen Orten gestorben.

Seit dem Ausbruch der Pandemie zählt Belgien 9.430 Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen. 48 Prozent sind in einem Krankenhaus verstorben, 51 Prozent in einem Seniorenheim, 0,3 Prozent zu Hause und 0,5 Prozent an einem anderen Ort.

Das nationale Krisenzentrum teilt auch mit, dass 212 neue Coronainfizierte registriert worden sind. Die Anzahl der Coronainfektionen in Belgien liegt heute bei 58.061.