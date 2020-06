450 Jahre Atlas: Geburtstag einer Erfindung aus Antwerpen

Daraus wurde der „Theatrium Orbis Terrarum“, das „Theater der Welt“. Der Atlas wurde am 20. Mai 1570 veröffentlicht und ist Ortelius‘ einflussreichstes Werk. Er sammelte alle bis dahin bekannten Karten und ließ sie im gleichen Stil und im gleichen Format gravieren. Das Ganze wurde danach logisch nach Kontinent und Land geordnet. Die erste Ausgabe enthielt 53 Karten und die letzte, die im Jahr 1622 erschien, umfasste 167 Karten. Im Oktober 2017 wurde ein Exemplar in lateinischer Sprache aus dem Jahr 1603 in Brügge für rund 100.000 € versteigert.

Iris Koekelbergh, die Direktorin des Antwerpener Druck- und Grafikmuseums Plantin-Moretus, sagte gegenüber VRT NWS, dass Ortelius seinerzeit ein völlig neues Konzept entworfen hat: „Ortelius war der erste, der eine Sammlung Karten ohne philosophischem Hintergrund in Buchform bündelte. (…) Die Atlanten des Antwerpeners Ortelius verkauften sich damals in ganz Europa wie warme Semmel. Ein solches Buch wurde seinerzeit in 500 bis 800 Exemplaren herausgegeben, doch sein Werk wurde dutzende Male neu aufgelegt. Es gab auch kleinere Taschenexemplare von „Theatrium Orbis Terrarum“, die sehr erfolgreich waren.“

