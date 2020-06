Freinet-Schule in Izegem: Wenn Schule wie ein Pfadfinderlager aussieht

Die Freinet-Schule „De kleine Tovenaar“ („Der kleine Zauberer“) in Izegem in Westflandern hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um den Abstandsvorschriften im Sinne der Coronamaßnahmen in den letzten Schulwochen des Jahres entsprechen zu können. Für die Wiederaufnahme des Unterrichts in Flandern in der kommenden Woche wurde Unterricht für die Kleinen in drei großen Zelten und unter freiem Himmel in drei Gärten ausprobiert. Mit Erfolg, wie man hier sehen kann. Für die Schulleitung ist diese Art des Unterrichts für kleine Schulkinder nicht zuletzt eine schöne Erfahrung.