Die Grenze zwischen Belgien und Frankreich bleibt geschlossen

Belgiens Außenminister Philippe Goffin (MR) sagte dazu gegenüber unseren frankophonen Kollegen der RTBF, dass es in der Kommunikation der belgischen Behörden einige Unklarheiten gegeben habe: „Wenn die Kommunikation nicht gut ist, dann muss man das zugeben und anpassen können. Die französischen Behörden wollen an ihren Regelungen zum Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet bis zum 15. Juni nichts ändern. Es ist in jedem Fall nicht erlaubt, in Frankreich einkaufen oder spazieren zu gehen.“

Schon am Samstagvormittag hatten die Behörden in Frankreich und in den Niederlanden überrascht auf die Grenzöffnungen von belgischer Seite her reagiert, denn offenbar hatte die belgische Regierung ihre Nachbarländer von diesem Schritt im Vorfeld der Entscheidung nicht unterrichtet. Niederländische Bürgermeister in Grenzorten hatten deshalb wenig Zeit, eventuelle Besucherströme aus Belgien vorzubereiten, wenn diese auch zahlenmäßig eher gering ausfielen. Von deutscher oder luxemburgischer Seite her gab es keine Reaktionen.