Prinz Joachim von Belgien in Spanien positiv auf Corona getestet

Prinz Joachim ist nach Meldungen spanischer Medien nach einem Familienfest in Spanien positiv auf Corona getestet worden. Er habe dort an einer Familienfeier teilgenommen, bei der 27 Personen zugegen gewesen sein sollen. Die spanischen Coronamaßnahmen erlauben aber nur Zusammenkünfte von höchstens 15 Personen.

Aus dem belgischen Palast verlautete, Prinz Joachim habe sich in Spanien mit 12 Personen aus dem Familienkreis getroffen. Das belgische Königshaus hat über Königin Fabiola, die spanische Gattin von König Baudouin, enge verwandtschaftliche Beziehungen zu deren Familie.

Nach Medienangaben reiste Prinz Joachim, der Sohn von Prinzessin Astrid, der Schwester von König Philippe, am 24. Mai nach Spanien und nahm dort einige Tage später an dem fraglichen Familientreffen teil. Kurz nach diesem Treffen wies er Symptome auf, ließ sich testen und bekam kurz danach die Diagnose, dass der Covid-19-Test positiv ausgefallen sei.

Wo sich der Neffe des belgischen Königs letztendlich angesteckt haben soll, bleibt unklar. Nach Palastangaben befand sich Prinz Joachim auf einer Dienstreise in Spanien im Rahmen eines Praktikums. Am Rande dessen habe er sich auch mit Familienmitgliedern getroffen. Von der Teilnahme an einer „Coronaparty“, wie die Regenbogenpresse sofort meldete, sei hier keine Rede.

Prinz Joachim ist nicht der erste belgische Royal, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Im Mai ließ Prinz Laurent, der Bruder von König Philippe, wissen, dass auch ein Mitglied seiner Familie Corona habe. Aus Privacy-Gründen teilte er aber nicht mit, um wen es sich dabei handele.