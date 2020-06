Restaurierung der Kathedrale von Antwerpen bietet wunderbaren Blick vom Turm aus

Am Samstag wurde der Startschuss zur Wiederaufnahme der durch Corona für die Dauer von zwei Monaten Unterbrechung unterbrochenen Renovierungsarbeiten an der Kathedrale von Antwerpen gegeben. Derzeit wird an den Außenmauern des 90 Meter hohen Turms gearbeitet. Ein VRT-Kamerateam nutzte die Gelegenheit, um am Rande der Reportage zu diesem Anlass einige Bilder von Turm aus über die Hafenmetropole und die Schelde zu drehen.