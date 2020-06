Schönes Wetter und langes Wochenende: Zuviele Tagestouristen an der belgischen Küste, es blieb aber weitgehend ruhig

In Ostende z.B., eigentlich eine vor allem bei Tagestouristen beliebte Stadt an der Küste, blieb es nach Polizeiangaben recht ruhig und dies war wohl auch der Fall in Blankenberge, wo eigentlich an einem Wochenende, wie jetzt zu Pfingsten bei schönem Wetter, ein Massenauflauf stattfindet. Es seien mehr Menschen aufgetaucht, als in den letzten Tagen, doch von Menschenmassen könne keine Rede sein, so ein Polizeisprecher.

In De Panne seien viele Touristen aus Frankreich bemerkt worden, doch auch diese würden sich an alle Vorschriften halten. Nur der Bürgermeister von Knokke-Heist beschwerte sich darüber, das in seiner Stadt an diesem Sonntag oft gegen die Corona-Vorschriften verstoßen würde. Im Allgemeinen musste die Polizei in den belgischen Küsten- und Badeorte am Sonntag aber nirgendwo einschreiten oder gar Bußgelder ausschreiben.

Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB stellte fest, dass die Züge aus dem Inland nach Blankenberge zu etwa 15 % besetzt waren, was darauf schließen lässt, dass sich viele Tagesausflügler dorthin aufgemacht haben.