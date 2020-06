Weniger Stromverbrauch durch Corona: Strompreise in Belgien historisch niedrig

Inzwischen meldete Elia aber auch, dass am Verteilerpunkt für Offshore-Windanlagen, einem sogenannten Modular Offshore Grid (MOG) in der Nordsee, alle vier Anlagen angeschlossen werden konnten. Zuletzt ging dort am Samstag der Windpark Seastar ans Netz. Davor wurden dort schon die Anlagen Rentel, Northwester und Mermaid angeschlossen. Der MOG ist seit September 2019 operativ.

Einige weitere belgische Windkraftanlagen auf hoher See liegen vor Zeebrügge, doch diese sind direkt mit dem Festland verbunden. Ende des Jahres müssten eigentlich alle entsprechenden Anlagen operativ sein, wie Elia mitteilt. Diese können gemeinsam bis zu 8 Terrawatt-Stunden Strom liefern, was in etwa 10 % des Gesamtbedarfs in Belgien darstellt.

Die belgische Bundesregierung arbeitet derzeit an einer zweiten Offshore-Zone vor der hiesigen Nordseeküste, die eher westlich in der Nähe zu Frankreich entstehen könnte. Dort soll dann auch ein weiterer Modular Offshore Grid eingerichtet werden.