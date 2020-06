An Flanderns Universitäten beginnen die Klausuren, doch die Studierenden sind unzufrieden

An der Universität in Gent (UGent) schreiben an diesem Pfingstmontag insgesamt 5.000 Studierende in drei Schichten in der Messehalle von Flanderns Expo ihre Klausuren (Video oben, Fotos unten). Auch in Antwerpen (UAntwerpen) und Löwen (KULeuven) werden die Klausuren in verschiedenen Sälen abgehalten. In Antwerpen wird dazu ebendfalls die Messehalle von Antwerp Expo genutzt und eine derzeit leerstehende Halle des Hafen- und Logistikunternehmens Waagnatie.

Die Löwener Universität organisiert in den eigenen Räumlichkeiten die schriftlichen Klausuren, doch diese Prüfungsphase wird den gesamten Monat Juni beanspruchen und es werden auch an Sonntagen Klausuren geschrieben. In Brüssel werden Klausuren u.a. im Konzertsaal AB veranstaltet, wo sonst Rock und Pop zuhause sind.

Die Studenten an den Unis und vor allem an den Hochschulen in Flandern sind derzeit sehr unzufrieden, denn sie fühlen sich sich selbst überlassen. Während sich Flanderns Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) bis ins kleinste Detail um die Kindergärten und die Schulen kümmert, finden die Studierenden nach eigenen Angaben kaum Gehör. Doch deren Probleme sind nicht die kleinsten…