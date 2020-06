Corona-infizierter Prinz Joachim entschuldigt sich bei den Spaniern

Der Prinz war am 24. Mai zu „beruflichen Aktivitäten“, wie es in dieser Mitteilung weiter heißt, nach Spanien gereist und durfte deshalb via Madrid dort einreisen. Doch nach Meldungen der spanischen Zeitung El Confidencial soll er in einer Privatwohnung in Cordoba an einer Feier teilgenommen haben.

Über die weiteren Umstände ist nichts weiter bekanntgeworden, doch die spanische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Fall hat in Spanien für Wirbel gesorgt. Inzwischen wurden Joachims Eltern, Prinzessin Astrid und Erzherzog Lorenz, in Brüssel auf Covid-19 getestet, doch diese Test haben ergeben, dass sie nicht infiziert sind.