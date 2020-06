Die Radsportwelt trauert um "Flandrien" Roger Decock

Im gesegneten Alter von 93 Jahren ist am Wochenende der älteste Gewinner der Flandernrundfahrt, Roger Decock gestorben. Decock gewann dieses traditionsreiche flämische Radrennen im Jahr 1952. Damals herrschte besonders schlechtes Wetter, doch Roger Decock hatte nach dem Zweiten Weltkrieg per Fahrrad an der belgisch-französischen Grenze geschmuggelt, wusste also, wie man bei Wind und Wetter schnell abhauen konnte…