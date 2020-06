Flandern ruft die Sparer auf, in einen "Wohlstandsfonds" zu investieren

Wie soll dieser „Wohlstandsfonds“ funktionieren? Sparer aus Flandern können Anteile aus diesem Fonds erwerben und das belgische Bundesland kann aus diesem Topf heraus Geld in die Wirtschaft und in Unternehmen investieren. Die Regierung selbst trägt mit 240 Mio. € zur Finanzierung dieses Fonds bei, wie Landeswirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V - Foto oben mit Landeschef Jan Jambon (N-VA)) dazu sagte. Die privaten Sparer bzw. Investoren erhalten einen Steuervorteil über 2,5 % für die Dauer von 3 Jahren für Anteile in Höhe von maximal 1.000 €.

Das bedeutet, dass jemand, der insgesamt 10.000 € in diesen flämischen „Wohlstandsfonds“ investiert, während drei Jahren 250 € an Steuern sparen kann. Die Regierung hat auch Vorteile in Erbschaftsfragen in dieses System eingebaut. Verstirbt ein Investor, dann müssen seine Erben nur 3 % Erbschaftssteuer auf dessen Investition abgeben. Dies ist besonders bei hohen Investitionen interessant, wie die Wirtschaftsministerin betonte.