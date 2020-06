Flanderns Seniorenwohnheime dürfen ab dem 8. Juni wieder neue Bewohner aufnehmen

Die flämischen Senioren- und Pflegeeinrichtungen dürfen ab Montag, den 8. Juni, wieder neue Bewohner aufnehmen. Dies teilte die flämische Landesagentur für Pflege und Gesundheit am Sonntag offiziell mit. Beim Personal und bei den Gewerkschaften in diesen Pflegebereich regt sich aber Unmut dagegen, denn nach dem Höhepunkt der Corona-Gesundheitskrise, die auch und gerade in diesem Sektor hart zugeschlagen hatte, sind die Mitarbeiter dort am Ende ihrer Kräfte.