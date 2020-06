Symbolisch: Das Atomium ist wieder für die Besucher offen

Am Pfingstmontag eröffneten Prinzessin Astrid, Erzherzog Lorenz und Premierministerin Sophie Wilmès feierlich das Atomium in Brüssel, das zweieinhalb Monate lang aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen war. Diese weltbekannte Sehenswürdigkeit, die von einem Verein betreut wird, verlor in dieser Zeit alleine rund 3 Mio. € an entgangenen Eintrittsgeldern, die einen wesentlichen Teil der Jahreseinnahmen darstellen.