Belgiens Formel 1-Grand Prix findet am 30. August in Spa-Francorchamps ohne Fans statt

Die Formel 1 hat ihren Notkalender für die ersten acht Rennen der Saison 2020 in Europa veröffentlicht. Den Saisonstart verhinderte, wie so vieles, die Coronakrise. In diesem Kalender wird offiziell bestätigt, dass der belgische Grand Prix auf der traditionsreichen Rennstrecke von Spa-Francorchamps am 30. August stattfindet - wie erwartet vor leeren Rängen.