Für viele Schulkinder in Flandern beginnen die Unterrichte wieder

Flanderns Kindergartenkinder können ab diesem Dienstag wieder loslegen und bei den Grundschülern geht die Schule wieder ab Mittwoch los. Doch auch einige Klassen in den flämischen Sekundarschulen können wieder zur Schule gehen. Das betrifft zunächst das 2. und das 4. Schuljahr. Das 6. und das 7. Jahr Mittelschule ist seit einer Woche wieder am Start. Die anderen Schuljahre werden noch im Juni mindestens einen Tag pro Woche in die Schule gehen können.