Kindesentführung in Genk: Mehrere Verdächtige sind radikale Islamisten

Sicher ist dieser Zusammenhang jedoch nicht. Es kann auch sein, dass die Täter davon ausgingen, dass es hier etwas zu holen gab. Doch diese verfolgten vielleicht ganz andere Ziele.

Der zweite Verdacht liegt bei islamistischen Terroristen, denen nicht entgangen war, dass die betroffene Familie früher mit Drogen handelte und nicht gerade zu den ärmsten Bürgern dieses Landes gehören, wie auch entsprechende Medienberichte zu den damaligen Ermittlungen und zu den Gerichtsverfahren verrieten. Die Eltern des entführten Kindes werfen dies den Medien übrigens seit Montag vor…

Sechs der sieben am Montag in den Provinzen Limburg und Antwerpen festgenommenen Verdächtigen werden islamistischen Kreisen zugeordnet und wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Zu ihnen gehört Khalid Bouloudo (Foto unten), ein radikaler Moslem aus Maaseik (Prov. Limburg). Dieser war in der Finanzierung von islamistischem Terror aktiv und rekrutierte Jugendliche für die islamistische Terrorgruppe IS. 2006 wurde er wegen Terrorismus zu 5 Jahren Haft verurteilt, die er auch abgesessen hatte.

2015 wurde er wieder verhaftet, weil er erneut IS-Kämpfer rekrutierte. Danach wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt, doch in Berufung wurde diese Strafe auf 3 Jahre auf Bewährung gesenkt. Bouloudo war also auf freiem Fuß und konnte vermutlich neue Aktionen planen und auch Waffen dazu besorgen. Eigentlich werden Personen mit Link zur IS von den belgischen Geheimdiensten beobachtet.

Die Frage lautet hier, wie konnte Bouloudo unbemerkt an einer solchen Entführung teilnehmen? Eine andere Frage, die die Justiz beschäftigt ist die nach dem Motiv für diese Tat: Sollte mit dem Geld islamistischer Terror finanziert werden? Oder finanzierten sich die IS-Mitglieder auch über Drogenhandel und gerieten so in Konflikt mit der Familie des entführten Kindes in Limburg?