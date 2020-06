"Wenn die Gastronomie wieder öffnen darf, enden die Ausgleichszahlungen"

Unter anderem der flämische Gastronomieverband Horeca Vlaanderen hatte gefordert, dass die Unterstützungsmaßnahmen für die weiterlaufen sollen, die eine derzeitige Wiedereröffnung nicht oder noch nicht für möglich erachten.

Doch die Ministerin geht auf diese Forderung nicht ein. Für kleinere Cafés, Kneipen oder Restaurants, die z.B. keine Terrasse haben oder deren Räumlichkeiten kein umsatz- oder gewinnbringendes Geschäft ermöglichen, könnte dies das definitive Aus bedeuten, wie die Gastronomieverbände in Belgien glauben.

Trotz einer eventuellen Öffnung der Gastronomieunternehmen am 8. oder am 15. Mai würden noch immer 25 % aller Betriebe in diesem Sektor existentielle Probleme haben, auch wenn sie bis zum Ende dieses Sommers noch 50 % ihrer üblichen Einnahmen generieren würden, so eine Studie zum Zustand und zur Zukunft des hiesigen Gaststättengewerbes.