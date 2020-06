Brussels Airport wird systematisch die Körpertemperatur bei den Passagieren messen

Die Kameras werden in der Ankunftshalle aufgestellt und kontrollieren die Passagiere vor dem Einchecken. Wer über 38 °C hat, kann ggf. am Abflug gehindert werden. Das gleiche System erwartet die Passagiere auch nach der Landung auf Brussels Airport. Personen, die nicht verreisen oder nicht am Flughafen arbeiten, werden diesen nicht mehr betreten dürfen.