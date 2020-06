Dritte Phase der Lockerung startet ab 8. Juni: Restaurants und Cafés dürfen wieder öffnen

Premierministerin Sophie Wilmès (MR) hat auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag bestätigt, dass die dritte Lockerungsphase am Montag starten kann. Die meisten Verbote werden aufgehoben, aber die Bevölkerung ist angehalten, sechs Goldene Regeln in Acht zu nehmen. Insbesondere Restaurants und Cafés dürfen wieder Gäste bewirten. Die bislang auf vier Personen beschränkte „Bubble“ wird auf zehn Personen erweitert.