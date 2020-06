Rocklegende Arno nach Operation wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs: 20 Kilo leichter, eine Figur „wie ein Chippendale“

Arno macht wieder Musik und genießt Brüssel in Coronazeiten. Nach einer Chemotherapie und einer Operation wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs geht es dem 71-Jährigen besser. Das erzählte der in Oostende geborene und in der Brüsseler Altstadt lebende Sänger der StuBru-Radiojournalistin Michèle Cuvelier.