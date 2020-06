Corona trifft Belgiens Fiskus hart: Nur 600 Mio. € MWS-Einnahmen im April

Die belgischen Steuerbehörden nehmen durch die Coronamaßnahmen in diesem Wochen und Monaten bedeutend weniger Mehrwertsteuer ein, als normal. Im April flossen rund 600 Mio. € an Mehrwertsteuereinnahmen an den Staat. 2019 flossen hingegen 3,8 Mia. € in den Staatssäckel über die MWS. Damit verlor der belgische Staat auf dieser Ebene rund 84 % der normalen monatlichen MWS-Einnahmen.