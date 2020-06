Nach Corona: "Strategisch wichtige Produkte sollten besser im eigenen Land hergestellt werden"

„Wir mussten feststellen, dass wir nicht nur die Mundmasken in China kaufen mussten, sondern auch, dass uns die Kapazität fehlt, diese hier herzustellen. Im dem Moment, in dem es eng wird, muss man sehr schnell umschalten können“, so MP Jambon weiter in „Terzake“, der weiter sagte: „Wir wurden mit einer Krise konfrontiert, die noch nie passiert ist. Ich denke schon, dass es nützlich ist, nachzuschauen, welche Lektionen wir hieraus ziehen können, damit die gleichen Fehler, wenn sie denn schon begangen wurden, nicht noch einmal auftreten.“

Da das Gesundheitswesen in Belgien föderalisiert ist, sprich Zuständigkeit der Länder und Regionen ist, will Jambon diesbezüglich auf flämischer Landesebene einen parlamentarischen Ad-hoc-Ausschuss einsetzen, bei dem es nicht darum gehen soll festzustellen, wer was und wann verbockt hat, sondern bei dem einfach die oben genannten Analysen auch auf Basis der begangenen Fehler durchgeführt werden sollten. Ein Untersuchungsausschuss ist in seinen Augen dabei nicht nötig.