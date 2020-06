Belgiens Wirtschaftswachstum erlebt den schwersten Rückschlag seit dem Zweiten Weltkrieg

Die belgische Wirtschaft wird in diesem Jahr durch die Coronakrise laut den jüngsten Zahlen des staatlichen Planbüros um bis zu 10,6 % sinken. Das Planbüro und die Belgische Nationalbank (BNB) gingen noch im April von einem Minus von 8 % für 2020 aus, doch jetzt muss dieser Wert weiter nach unten korrigiert werden. Dies ist in dieser Höhe seit dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land nicht mehr so vorgekommen.