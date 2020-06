Im Zuge der Rassismus-Debatte müssen Denkmäler für König Leopold II. dran glauben

In Ekeren, einem dörflichen Distrikt von Antwerpen, ist das in der Vergangenheit schon mehrmals mit Farbe beschmierte Denkmal für Leopold II. (Foto oben) vor einigen Tagen angezündet worden und dies war auch der Fall bei einigen anderen Denkmälern für den unrühmlichen Kolonial-Monarchen in Gent und in Hasselt der Fall war. Jetzt war auch wieder eine Skulptur in Ostende Ziel von Schmierereien, denn in der Nacht zum Freitag wurde diese einmal mehr mit roter Farbe beworfen.

In Ostende ist König Leopold II. ein schwieriges Thema. Die mondäne Kur- und Badestadt hat ein reichhaltiges architektonisches Kulturerbe aufzuweisen, doch weite Teile davon finanzierte dieser König aus seiner reichgefüllten Privatschatulle. Leopold II. war u.a. so reich, weil das afrikanische Land Kongo lange Zeit dessen Privatbesitz war. „Freistaat Kongo“ nannte sich das damals und der belgische Monarch ließ die Rohstoffe dort ohne Rücksicht auf (menschliche) Verluste plündern.

