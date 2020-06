Leichter Anstieg in der belgischen Corona-Statistik, doch im Allgemeinen sinken die Werte

In den letzten 24 Stunden wurden den belgischen Gesundheitsbehörden 140 neue Infizierungen mit Covid-19 gemeldet. Das sind deutlich mehr als am Vortag, doch es wurden seit Donnerstag auch fast 12.000 Personen getestet, was ebenfalls viel mehr ist, als in den vergangenen Tagen. Virologe Steven Van Gucht vom Corona-Krisenzentrum in Brüssel sagte dazu: „Der allgemeine Trend geht weiter in Richtung sinkender Zahlen und geht um 8 % pro Tag zurück.“ Bisher haben sich offiziellen Angaben zufolge 58.907 Personen mit Covid-19 angesteckt.

Seit Donnerstag sind auch wieder 29 Patienten an den Folgen dieser Infizierung gestorben, eine Person mehr als am Vortag. Damit starben bisher 9.566 Menschen in unserem Land an Covid-19.

In den Krankenhäusern geht die Zahl der Patienten jetzt deutlich und anhaltend zurück. Während in den letzten 24 Stunden 32 Patienten neu aufgenommen werden mussten, konnten 64 Patienten nach Hause oder in die Reha gehen. Insgesamt durften seit Ausbruch der Epidemie in Belgien 16.112 Patienten entlassen werden. Derzeit liegen genau 700 Coronapatienten in Belgien in Krankenhäusern, 37 weniger als am Donnerstag. 137 dieser Patienten werden auf Intensivstationen behandelt - 8 weniger als am Vortag, doch 73 von ihnen müssen künstlich beatmet werden.