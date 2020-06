Weitere Festnahmen im Fall des entführten 13-Jährigen in Genk

Nach Meldungen der regionalen Tageszeitung Het Belang Van Limburg wurden am Freitag insgesamt drei Personen in Zusammenhang mit dem Entführungsfall festgenommen, darunter angeblich auch die Schwester des Hauptverdächtigen, dem bereits vorbestraften islamistischen Radikalen und der Terrorgruppe IS nahestehenden Khalid Bouloudo. Die jetzt festgenommenen Verdächtigen müssen sich am kommenden Dienstag vor dem Haftrichter verantworten.