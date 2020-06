10.000 Menschen nehmen an der Black Lives Matter-Demonstration in Brüssel teil

"Der Mord an George Floyd in den USA hat offensichtlich viele Menschen wachgerüttelt", sagt Ange Kazi, Sprecherin des belgischen Netzwerks „Belgian Network for Black Lives (BNFBL)“, das zu der Demonstration aufgerufen hatte. "Viele Menschen sind die Polizeigewalt satt, die systematisch gegen Schwarze eingesetzt wird.“

An der Demonstration nehmen Menschen aller Altersgruppen, Geschlechter und Hautfarben teil. Viele von ihnen tragen Plakate mit der Aufschrift "Black Lives Matter", aber viele beziehen sich auch auf Menschen, die in Belgien Opfer von Polizeigewalt wurden oder bei Polizeieinsätzen ums Leben kamen. Der Name Semira Adamu taucht immer wieder auf, ebenso wie der des Kleinkindes Mawda und der Brüsseler Jugendlichen Mehdi und Adil, die bei hiesigen Polizeieinsätzen umkamen. Die Wortbeiträge beziehen sich auch öfters auf Vorfälle in Belgien.