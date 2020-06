“Black Lives Matter“: Kundgebungen in Antwerpen, Gent und Brüssel

Fast 700 Menschen versammelten sich am gestrigen Samstagnachmittag auf dem zentralen Groenplatz in der Antwerpen Altstadt, um gegen den Tod von George Floyd zu demonstrieren, einem Afroamerikaner, der bei seiner Verhaftung am 25. Mai in Minneapolis, USA, von einem Polizeibeamten erstickt wurde. Weitere Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt fanden an diesem Sonntag in Antwerpen, und Gent statt. Vor dem Justizpalast in Brüssel erwarten die Organisatoren am Sonntagnachmittag 5.000 Personen (mit Gesichtsmasken).