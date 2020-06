Belgische Bahn kritisiert kostenlose Zehnerfahrkarten. Van Ranst warnt vor "überfüllten Zügen"

Die belgische Bahn NMBS/SNCB wusste im Vorfeld nichts von der gestrigen Entscheidung der Regierung, jedem Belgier eine kostenlose Zehnerfahrkarte für das ganze Streckennetz zu schenken. Das bemängelte Bahnchefin Sophie Dutordoir (Foto) am Sonntagmittag auf Twitter. Sie wolle unter keinen Umständen die Sicherheit gefährden, an der die Bahn in den letzten Monaten intensiv gearbeitet hat, heißt es da. Auch der Virologe Marc Van Ranst findet - ebenfalls auf Twitter - dass "kostenlose Zugfahrkarten derzeit das Risiko einer Überfüllung der Züge“ zur Folge haben könnten.