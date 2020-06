Corona-Krise: Über 20% mehr Anrufe bei der flämischen Telefonhilfe „Tele-Onthaal“

Seit März waren die Coronakrise und der am 14. März begonnene Lockdown der Anlass für 38,2% der Anrufe bei der Telefonhilfe. Im April machten Anrufe im Zusammenhang mit der Coronakrise 53,9% der Gesamtzahl aus, während dies im Mai bei 36,6% der an Tele-Onthaal gerichteten Anrufe der Fall war.

Sechs von zehn Personen, die „Tele-Onthaal“ anrufen, sind Frauen. In den letzten Monaten haben die über 60-Jährigen und Singles überproportional oft mit Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei der Telefonhilfe angerufen.

Diejenigen, die „Tele-Onthaal“ zu Fragen kontaktierten, die nicht mit dem Coronavirus zusammenhingen, waren in der Regel jünger als 25 Jahre.

Zu Beginn der Coronakrise war die Gesundheit das am häufigsten angesprochen Thema. Später traten Themen wie Einsamkeit und Isolation in den Vordergrund. In den letzten Wochen wurden Beziehungsfragen zu den meistdiskutierten Themen.