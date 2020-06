Krawalle nach erst friedlicher Black Lives Matter-Demo in Brüssel: Einige Läden geplündert

Am heutigen Sonntag fand in Brüssel eine Black Lives Matter-Kundgebung gegen Rassismus und Polizeigewalt statt. Nach Angaben der Polizei waren 10.000 Personen anwesend. Danach kam es an verschiedenen Orten zu Unruhen, unter anderem im Matongé-Viertel, dem afrikanischen Viertel Brüssels. Einige Geschäfte wurden geplündert.