Zwei Schafe gerissen: Pfotenabdrücke und Video weisen in die Richtung eines neuen Wolfes

Auf einer Wiese in der Gemeinde Duffel in der Nähe von Antwerpen wurden gestern zwei Schafe zu Tode gebissen und mehrere andere Tiere verletzt. Nach Angaben der flämischen Agentur für Natur und Wald handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Angriff eines Wolfes. Auf einem nahe gelegenen Feld wurden Pfotenabdrücke gefunden. Videoaufnahmen eines "neuen" Wolfes in der Nähe der Stelle, an die Tiere gerissen wurden, scheinen dies zu bestätigen.