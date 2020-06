1.500 Jobs bedroht: Swissport Belgium, grösster Gepäckabfertiger am Brüsseler Flughafen, ist pleite

Das schweizerische Unternehmen Swissport meldet wegen „beträchtliche Verluste“ für zwei Tochterunternehmen in Belgien Konkurs an: Swissport Belgium, der größte Gepäckabfertiger für Passagierflugzeuge am Brüsseler Flughafen in Zaventem, und dessen Tochter Swissport Belgium Cleaning, verantwortlich für die Reinigung des Airports. Das Frachtgeschäft der Swissport-Gruppe in Brüssel und Lüttich dagegen sei von dem Konkurs nicht betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt sind fast 1.500 Arbeitsplätze bedroht.