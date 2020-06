Kostenlose Mundmaske für jeden Belgier ab heute endlich in der Apotheke erhältlich 

Die 18 Millionen Mundmasken wurden in den vergangenen Tagen vom Verteidigungsministerium an zentrale Lager geliefert, von wo sie dann an die Apotheken verteilt wurden.

Dort kann jeder Belgier sich nun eine Mundmaske abholen. Los geht’s am heutigen 15. Juni: Dann sind zuerst alle, die 75 Jahre oder älter sind an der Reihe. Am nächsten Tag sinkt die Altersgrenze auf 67 Jahre. Ab dem 17. Juni sind alle Menschen über 60 dran und dann bis zum 26. Juni die jüngeren Jahrgänge. Jeder, der im Besitz eines eID-Personalausweises oder eines Kinderausweises ist, bekommt in der Apotheke seiner Wahl eine solche Maske.