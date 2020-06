Nach Krawallen in Brüssel: Anti-Rassismus-Demonstrationen in Brügge und Leuven untersagt. Doch Scharmützel in Leuven  

In der Uni-Stadt Leuven (dt.: Löwen) und in Brügge soll(t)en die angekündigten Kundgebungen gegen Rassismus und Polizeigewalt nicht stattfinden. Die Demo in Leuven war für Montagabend geplant, aber Bürgermeister Mohamed Ridouani (SP.A.) erteilte keine Genehmigung, da Demonstrationen während der Coronakrise immer noch verboten sind. In der Stadt kam es am Abend trotzdem zu kleineren Scharmützel mit der Polizei. Der Stadtrat und die Polizei von Brügge unterstützten die Demo-Initiative erst und hatten die Genehmigung für die Demonstration am morgigen Dienstag bereits erteilt, aber die wird nach den Brüsseler Ausschreitungen vom Sonntag wieder eingezogen.