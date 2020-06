Neue Corona-Richtlinien: Alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Auch Kneipenbesuch

Am heutigen Montag entspannen sich die Coronakrise und die damit verbunden Verhaltensrichtlinien. Kurz zusammengefasst: Alles ist wieder erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Gaststätten, also Kneipen und Restaurants, haben ihre Türen nach drei Monaten endlich geöffnet. Ein Besuch im Fitnessstudio ist wieder möglich, um die so genannten Corona-Kilos weg zu trainieren und Belgier dürfen statt vier jetzt zehn Personen treffen. Die neue Phase der Ausstiegsstrategie aus der Coronakrise im Überblick.